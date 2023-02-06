Son Dakika: Kandilli Rasathanesi depremi 7.7 olarak revize etti

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremin şidetti revize edildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 7,7 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi'nin revizer etmesinin ardınndan AFAD'dan da bir açıklama geldi.

AFAD, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.

?? Deprem Revize



?? Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir.



?? Kamuoyunun bilgilerine sunarız.#Kahramanmaras #deprem