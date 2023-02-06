Son Dakika: Kandilli Rasathanesi depremi 7.7 olarak revize etti
Son dakika haberi... Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem 10 ilde etkili oldu. 7.4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 7.7 olarak revize edildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremin şidetti revize edildi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 7,7 olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nin revizer etmesinin ardınndan AFAD'dan da bir açıklama geldi.
AFAD, saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü ayrıntılı sismolojik çalışmalar sonrası 7,7 olarak revize etti.
?? Deprem Revize— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2023
?? Bu sabah 04:17’de Pazarcık (Kahramanmaraş) da meydana gelen depremin büyüklüğü yapılan ayrıntılı sismolojik çalışmalarla Mw 7.7 olarak revize edilmiştir.
?? Kamuoyunun bilgilerine sunarız.#Kahramanmaras #deprem
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