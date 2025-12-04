Son Dakika... Karadeniz’de bir haftada üç tanker vurulmuştu: Dışişleri, Ukrayna Büyükelçisi ile Rusya Geçici Maslahatgüzarı’nı ‘uyarı’ için Bakanlığa çağırdı

Karadeniz’de son bir haftada ikisi Gambiya biri Rusya bandıralı üç tanker hedef alınmıştı. Dışişleri, Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’deki en üst düzey yetkililerini uyarı için Bakanlığa çağırdı.

BAKAN YARDIMCISI DUYURDU

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci, “Son haftalarda Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılarla çok ciddi bir eskalasyona tanık oluyoruz. Ve son dönemde Karadeniz’de, bizim Münhasır Ekonomik Bölgemizde de birtakım saldırılar oldu. Dün ve bugün Ankara’daki Rusya geçici Maslahatgüzarı’nı ve Ukrayna Büyükelçisi’ni çağırarak endişelerimizi dile getirdik. Ki bu zamana kadar, çok büyük bir sağduyuyla, Montrö’yü de kullanarak Karadeniz’in bir çatışma alanı olmasını engelledik. Dolayısıyla buranın böyle bir çatışma alanı olmasını ve bizi içine çekmesini istemiyoruz” dedi.

Bakanlıktan bir diplomat ise, bu çağrılara kaydadeğer bir cevap almadıklarını, Ukrayna’nın “Üçüncü saldırıyı biz gerçekleştirmedik” açıklamasını yaptığını anlattı. Diplomat, Montrö Sözleşmesi’nin bu saldırıların büyümesini önlemekte etkili olduğunu kaydetti.