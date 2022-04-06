Son dakika: Kefken açıklarında mayın tespit edildi

MSB: Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir.

(DHA)
06 Nisan 2022 Çarşamba, 13:55
Son dakika: Kefken açıklarında mayın tespit edildi
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