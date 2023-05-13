Son Dakika: Kemal Özkiraz gözaltına alındı

Avrasya Araştırma kurucusu Kemal Özkiraz gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:41
Son Dakika: Kemal Özkiraz gözaltına alındı
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Avrasya Araştırma Kurucusu Kemal Özkiraz, Ankara’da gözaltına alındığını duyurdu.

Özkiraz’ın Twitter hesabından, “Kemal Özkiraz biraz önce Ankara’da gözaltına alındı” paylaşımı yapıldı.

Özkiraz'ın neden gözaltına alındığına ilişkin Emniyet'ten bir açıklama gelmedi.

"MUHARREM İNCE'NİN TALEBİYLE..."

Saatler sonra Kemal Özkiraz'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise Özkiraz'ın Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin talebi üzerine gözaltına alındığı belirtildi. 


Kemal Özkiraz Avrasya Araştırma gözaltı

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