Son Dakika... Kılıçdaroğlu Bolu'dan seslendi: O korkakların işi

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:58

Güncelleme: 09.05.2023 - 14:45

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu mitinginde yurttaşlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Herkesin kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyacağım. 86 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Ayrımcılık bizim kitabımızda yoktur. Herkesi kucaklayacağız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bir kadın açsa, şiddete uğruyorsa, bir yerde işsizlik varsa adaletsizlik var demektir.

Devleti bilmesi, tanıması lazım. Vatandaştan toplanan her kuruşun hesabının verilmesi lazım. Devletin dini adalettir. Hep birlikte adaleti de devletimizi de saygın kılmak için çalışacağız. Birileri yer birileri bakarsa, birileri kendi saraylarında güller gibi geçinirken bizim evlatlarımız işsiz, nerede iş bulurum arayışına girdiyse sorunumuz var demektir. Bu sorunu beraber çözeceğiz

Taşla sopayla değil sandıkla kazanacağız diyor bir arkadaşımız. O korkakların işidir. Namuslu, yiğit insanlar bunu yapmazlar.

Süleyman Şah türbesindeki bayrağımızı kim indirdi, topraklarımızdan kim kaçırdı?

Siz kim, milliyetçilik kim! Bay Kemal Süleyman Şah türbesini kendi topraklarına getirecek.

Bize kalkmışlar milliyetçilik edebiyatı yapıyorlar, siz kim, milliyetçilik kim!

Ülkeyi, insanı sevmektir, halkın karnını doyurmaktır milliyetçilik. Kamplaşma değildir. Milliyetçilik ekonomiyi büyütmektir. Trump tehdit ediyor senin mal varlığını alırım diyor. Bay Kemal olsa araştırmasan namertsin derdi.

Beraber yaşamamız, kutuplaşmaya son vermemiz lazım.

Biz dünyayla rekabet edeceğiz. Birilerinin kapısına gidip para dilenmeyeceğiz.

Bayramlarda emekli bayrama gittiğinde banka hesabında 15 bin lirayı görecek.

Öğretmenler unutma diyor; öğretmenler unutulur mu? Köy okullarını kapattılar biliyorum, açacağız. 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Öğretmenler için özel bir kanun çıkacak.