Son Dakika: Kılıçdaroğlu Hatay'da... 'İyi ki bu ülkede yerel yönetimler var'

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:17

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesi Hatay'ın Defne ilçesinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Su sorunu var hala çözülmemiş durumda. Çadır ihtiyaçları tümüyle hala karşılanmış değil. İnsanlar en azından yıkılan binalarının yakınında çadır olmasını istiyorlar. Çadır ihtiyaçlarını giderilmesi için de belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Maalesef sadece Hatay değil, diğer bölgelerde de çadır ihtiyacının yeteri kadar karşılanmadığını görüyoruz.

* Bu kente süratle yapılaşma sağlayacağız demek doğru değil. Elbetteki yeni yerleşim yerleri olabilir, binalar yapılabilir ama kentin dokusunun korunması gerekiyor.

* Belediye başkanlarımız engellemeleri aşıp hizmet etmeyi sürdürüyorlar. İyi ki bu ülkede yerel yönetimler var, olmasaydı tablo çok daha vahim bir süreci bize yaşatabilirdi.

* Hiçbir ayrım yapmaksızın bütün belediye başkanlarına gerçekten yürekten teşekkür ederim.