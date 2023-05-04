Son Dakika: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş Denizli'de

Yayınlanma: 04.05.2023 - 19:01

Güncelleme: 04.05.2023 - 19:43

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Denizli'deki Millet Buluşması'nda yurttaşlara hitap etti.

İlk olarak kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "21 yıllık heyecanın eşiğine gelmiş bir toplum var. Heyecanı son ana, son saate kadar hep birlikte yaşatalım. Çok önemli bir dönüm noktasındayız. Hep beraber çok çalışıyoruz. Çalışmamızın çok azını gördünüz. Milletimiz için esas 15 Mayıs'tan sonra nasıl çalışacağız herkese göstereceğiz" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

14 Mayıs’tan sonra Denizli’de hakkını alacak. Türkiye’nin her yeri bir cennet köşesi. Hak ettiği yerde değil. Paramızı pul ettiler. Bir anda milletimizi Bütün kazanımlarıyla yerle bir ettiler. Emeklisinden işçisine, Memurundan sanayicisine… Tarımla uğraşanından emeklisine… Herkesi mağdur ettiler. Bu iktidar fazla değil… 15 Yıl önce 2023 yılında Cumhuriyetin 100’üncü yılında kişi başı geliri 25 bin dolar açıkladılar. Bugün 3’te1’inden bile daha aşağıdayız. O kadar çok şey kaybettik ki… İktidarı devraldıklarında Dünyanın 16’ıncı ekonomisiydik bugün 21’inci ekonomisi konumundayız. Daha da geri gidiyoruz.

Gençlere hesap vermek zorundayız. Gençlerin umudunu tazelemek zorundayız. Gençlerin yüreklerini ferahlatmak zorundayız. Gençleri mülakat altında ezdirmeyen bir sistemi var etmek zorundayız. Gençler adalet istiyor. Benim hakkımı yedirme ey devletim, diyor.

Yolda gelirken binaların duvarlarında ‘Denizli vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler asan insanları görüyorum. Allah aşkına yahu bu milleti siz böldünüz siz! Oy veren, vermeyen, inançlı, inançsız, milli, gayri milli.. Benim inancımı da milliyetçiliğimi de ölçecek kişi anasının karnından doğmadı. Hangi birimiz bu vatan sevgisini birine ölçtürürüz? Bu vatan için her bedeli ödemiş milletimizin evladıyız. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyetinin evlatlarıyız.

İmamoğlu'nun ardından kürsüye çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ankara halkının parasını saçtılar savurdular! Yönetemez dediği Mansur Yavaş gelir gelmez israfı kaldırdı. 3 bin 500 ihaleyi açık yaptı. Onu benim torunlarım da, torunlarımın torunları da görecek. Park, kavşak yaptıysak maliyeti altında yazılı.

"BENİ İSTEMEYEN 2 GRUP VAR"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satır başları şöyle:

Beraber ve birlikte Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Beraber ve birlikte demokrasi getireceğiz. Tek bir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Hiçbir çocuk bu bereketli topraklarda yatağa aç girmeyecek. Bunun sözünü verdim.

Bu ülkeye ne pahasına olursa olsun mutlaka adaleti getireceğiz. Bireysel olarak bir çıkış yok, beraber toplumsal olarak bir çıkış yapmalıyız. Pazar gittiğinizde alışveriş yaptığınızda büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bizim bu büyük sıkıntıları aşmamız lazım. Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Geleceğiz halkın iradesiyle demokrasi içerisinde geleceğiz.

Size bir sözüm var artık bundan sonra beslenme çantaları olmayacak. Çocuklarımız okulda arkadaşlarıyla birlikte yemeğini yiyecek, sütünü içecek. Bütün çocuklarımız okullarda güzel beslenecekler. Sosyal devlet sorumluluğunu yerine getirmiş olacak.

Bağda bahçede tütünde çalışan kadınlar var bu kadınların sosyal güvencesi yok. Kırsalda çalışan tarla çalışan bütün kadınların ve bütün gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Yeri zamanı gelince emekli olacaklar. Aile destekleri sigortasını getireceğiz. Kadının hesabına yatacak, gidecek memur gibi işçi gibi düzenli gelirini alacak.

İnsanın onurunu koruyacağız. İnsanın yoksulluğunu asla ve asla afişe etmeyeceğiz. İnancımıza göre sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Hiçbir yoksul ailenin elektriği, suyu, doğal gazı kesilmeyecek. Bunlar temel haklardır. Beşli çetelerin yanında duran devlete sosyal devlet denmez! Sosyal devlet fakirin fukaranın yanında durur.

Bu ülkeye adanmış bir gelenekten geliyoruz. Eleştirdi diye, hapse at, gözaltına al... Bizim dönemimizde bunların hiçbirisi olmayacak.

Büyük alışveriş merkezlerini haftada bir gün kapatacağız. Herkes gidip alışverişini esnaftan yapacak.

Beni istemeyen 2 grup var: Biri beşli çeteler diğeri uyuşturucu baronları.