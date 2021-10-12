Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Kara Kış Fonu' tavsiyesi

12 Ekim 2021 Salı, 13:37

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan satır başları:

20. yüzyılda terörden en büyük acıyı yaşayan ülkelerin başında Türkiye gelir. 10 Ekim 2015 Ankara katliamı yüreğimizde derin bir yara olarak duruyor. 102 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bunların içinde 9 yaşında Veysel de vardı. Veysel'in ne suçu vardı? Terörün bu kadar acımasız olduğunu biliyoruz.

"83 MİLYON ADINA ADALET İSTİYORUZ"

Adalet istiyoruz kendi ülkemizde. Kendim için istemiyorum, 83 milyon adına adalet istiyorum. Masum insanların kin ve intikam duygusuyla hapishanede tutulmasını istemiyorum. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, askeri öğrenciler, adaleti arayan avukatlar neden hapishanede? Türkiye'nin bir yol temizliğine ihtiyacı var. Kin ve öfke ile devleti yönetmeyeceğiz.



"HAYAT PAHALILIĞI HERKESİN DİLİNDE"

Hepsinin derdi aynı. Hayat pahalılığı herkesin dilinde. Türkiye'yi bu hale kim getirdi? Çiftçi, memur, esnaf, ev hanımı kardeşim size sesleniyorum. Bize yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla birlikte bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Gerçekten de bahar havası estireceğiz, herkesi kucaklayacağız. Kimseye kötülük yapmayacağız.

Dertlisiniz biliyorum. Ciddi sorunlar var biliyorum ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güçlü ülkedir sadece yönetilmiyor temel sorunu bu. Türkiye'yi adaletle, ahlakla, bilgiyle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. 7 milyon yurt dışında çalışan yurttaşımız var. Yıllardır oradalar. Otomatik Bilgi Paylaşımı Anlaşmasını hükümet imzaladı. Yurt dışında vatandaşlarımızın birikimleri ilgili ülkelerdeki Maliye Bakanlıklarına bildirilecek. 7 milyon yurttaşımızın büyük kısmı oldukları ülkenin vergi daireleri ile muhatap olacak. Çoğu vergi vermediniz diye ayrıca ceza ile karşı karşıya kalacak. Defalarca uyardık, önce vatandaşlarımızı uyarın, derhal uygulamaya koymayın dedik ama yapmadılar. Sadece ben değil, Temel bey de uyardı.

KAĞIT İŞÇİLERİNE BASKIN

Çalışmak kadar, evine helal ekmek götürmek kadar değerli bir şey yoktur. Herkes çok güzel işlerde çalışmak ister ama bazen insanlar zorunlu olarak belirli alanlarda çalışmayı göze alırlar. Çöplerden kağıt toplayan gencecik fidan gibi evlatlarımız, kağıt topluyorlar. Bunları bir yerde depolayıp satıyorlar. Elde ettikleri gelirle evlerine bakıyorlar. Bunların üzerine baskı kurulmaya başlandı. Depoları basıldı, biriktirdikleri ellerinden alındı, satıldı başkalarına para verildi. Bunlarda ahlak var mı? Benden önce randevu istediler, ben gittim. Hırsızlık, yolsuzluk yapmıyorlar, vergi cennetlerinde hesap açmıyorlar.

Atama bekleyen öğretmen '4 yıldır ben de bu işi yapıyorum. Ben başımı eğip bu işi yapıyorsam tam uçurumun kenarında kendime tutunacak bir dal bulduysam, birileri emeğimi hiçe sayıyorsa ben burada bir sıkıntı duyuyorum' diyor. Sen sıkıntı duymuyorsun zorluklarla mücadele ediyorsun. Senin emeğini elinden almak istiyorlar. Biz onların yanında olacağız.

Milletin iradesiyle iktidar olduğumuzda çöpten kağıt toplayan herkesin sosyal güvenliği olacak. Mazlumdan yanayız. Mazlumun ahı indirecektir şahı. Kendisini şah görenler, padişah görenler, mazlumların karşısında nasıl düştüklerini görecekler.

ERDOĞAN'IN 3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ

3600 ek göstergeyi yıllardır söylüyorum. Tıpkı emeklilere iki maaş ikramiye gibi. Erdoğan sonunda 'ben 3600'ü vereceğim' dedi. Güzel, gayet güzel. Demek ki sözümüzü dinlemeye başladı. Sanıyor ki Kılıçdaroğlu bunu bir kere söyledi, olay bitti. 3600 ek gösterge sağlanıncaya kadar her gün dillendireceğim. İlk verdiği sözden bu yana tam 41 ay geçmiş. Şimdiye kadar yapmadı 2022'de yapacağım diyor. Şimdi neden yapmıyorsun? Meclis açık. Yine vaadinden kaçacak, yine başka bir gerekçe uyduracak.Ya da 'beni seçerseniz ben yapacağım' diyecek. Artık seni hiç kimse seçmeyecek sen kusura bakma. Beşli çeteye gelince eli çok bereketli. Buradan söylüyorum herkes dinlesin. Öğretmen, sağlık çalışanı, polisler, din görevlileri, infaz koruma memurları bunların tamamına 3600'ü vereceksiniz. Vermezseniz söke söke alacağız.

"FAİZ LOBİSİNİN BİR NUMARALI ADAMI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

AK Partili seçmene soruyorlar Türkiye iyiye mi kötüye mi gidiyor diye. İyiye gidenlerin oranı yüzde 18. Yüzde 82'si kötüye gidiyor diyor. MHP'li ise yüzde 87'si kötüye gidiyor diyor. Türkiye'nin kötüye gittiğini hepimiz biliyoruz. Faiz lobisinin bir numaralı adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

128 milyar dolarda böyle gitti. Bakın daha kış gelmeden 2021'nin ilk 5 ayında 1 milyon 525 bin abonenin elektriği kesildi. Saray duyuyor mu bunu acaba? Bakanlar, AK Parti'nin, MHP'nin milletvekillerini duyuyor mu? İradesini Saray'a kiraya vermiş olanlar TBMM'de halkın sorunlarını çözemezler. Yine ilk 5 ayda, 674 bin abonenin de doğalgazı kesildi. Bu kış ne olacak bu hanelerde? Biz düşünüyoruz ama AK Parti ve MHP'nin hiç umurunda değil. Geldiğimiz nokta budur. Tablo böyleyken devleti yöneten zat, 'Biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yaptık' diyor. Hangi fedakarlığı yaptın? Senin perişan dediğin ülkelere sor bakalım onlar 1 yılda 31 kere zam yaptılar mı?

'SANDIĞI GETİR KARDEŞİM, MİLLETİ PERİŞAN EDECEKSİN'

Sen Adana'da miting yaparken polisin yemeyip bıraktığı yiyecekleri o gariban vatandaşların nasıl topladığını sana göstermediler mi? Topluma daha ağır bir yük olmayın, bir an önce sandığı getir kardeşim, milleti perişan edeceksin. Yönetemiyorsun, yöneteceğiz.

ERDOĞAN'A 'KARA KIŞ FONU' TAVSİYESİ

Erdoğan, Türkiye'nin önündeki en büyük takozdur. Demokrasinin, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi önündeki en büyük takozdur. Her şeyi engelliyor. Ben ve sizler, ülkemizin insanını seviyoruz. Kışı huzur içinde geçirmelerini istiyoruz. Kendisine önerdim, süratli bir şekilde 'Kara Kış Fonu' oluştur. Saray'ın Yardım Fonu de ne dersen de. Kaynaklarını da gösterdim kendisine. Beşli Çete'nin her biri birer milyar dolar para versin.

Çıkıp millete, '5 milyon doları beşli çeteden aldım. Ben de 13 uçağımdan 12'sini satacağım. Ben de fakirin, fukaranın yanında duracağım' diyeceksin. Vergi cennetlerinden gelen para var. Bunları 'bilmiyorum' diyebilir. O zaman bana bir telefon edeceksin. 'Eyy Kılıçdaroğlu' ya da 'Bay Kemal şu listeleri bana gönder' diyeceksin. Söz veriyorum yarım saat içinde sana göndereceğim.

Seyredilmeyen onlarca televizyonlar, satılmayan onlarca gazeteleri var. Bunları besleyen kamu kurumları ve kuruluşları var Erdoğan'ın propagandasını yapsınlar diye. Diyeceksin ki, 'Artık yol ayrımına geldik. Kara kış tablosu var. Bu milleti perişan etmeyelim. Kamu kuruluşlarının havuz medyasına verdiği bütün reklam paralarını fona yatıracağız' diyeceksin. Oturup bana teşekkür edersin.

İngiltere'de şoför kıtlığı var. Türkiye'de milyonlarca işsiz var. Erdoğan böyle bir fon kurarsa hiç kimsenin elektriği, doğal gazı kesilmeyecek. Sen dünyanın fonunu kurdun aldın paraları götürdün, yandaşlarına dağıttın bir de fakire fukaraya ver kardeşim.

'CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ BİR ŞEY YAPTIK'

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir şey yaptık. Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapıyoruz. 6 Ekim'de Mersin'de Büyük Nakliyeciler Buluşması gerçekleştirdik. Onlar söylediler Cumhuriyet tarihinde ilk kez oldu diye. Kimsesizlerin kimsesi olacağız.

'Sizin sorunlarınız çözülmüyor ama biz çözeceğiz' dedik. Nasıl çözeceğim tekrar anlatacağım.

Araç muayene istasyonlarının fiyatları ancak enflasyon kadar artacak.

20 yaşını doldurmuş kamyonlara, tırlara hurda desteği vereceğiz bunlar yenilecek.

Kabir belgelerinin satışına ve devrine izin vereceğiz.

Kamyon ve tırlarda ve şehirler arası otobüslerde plaka tahditi getireceğiz.

YÖK'ün Otobüs Şoförleri Yüksek Okulu ve Tır Şoförleri Yüksek Okulu açmamız lazım.

Dinlenme alanlarını belirleyip oralarda güzel tesisler yapacağız.

Dövize endekslenmiş fiyatlar var köprülerde, yollarda bunların tamamını kamulaştıracağız düşük bedeller ile buralardan gidilecek.

Sınır kapılarında ÖTV'siz ve KDV'siz mazot satılıyordu. Adamını bulmuşlar yüksek bedelle satıyorlar bunları düzelteceğiz.

Birçok Avrupa ülkesinde 12 ton ve daha fazla yük taşıyan tırlara mazot desteği veriliyor. Mazot desteği vereceğiz, aynı şartlarda rekabet edecekler.

Haksız rekabetin önlenmesi için asgari fiyat tarifesi getireceğiz.

Nakliye esnafının KOSGEB kredilerinden faydalanmasını sağlayacağız.

Şoför kardeşim az kaldı az, seçimlerden sonra göreceksin ne 2 bin 500 dolar olacak ne 250 dolar olacak. Bu sorunlar öyle 10,15 yılda çözülecek değil bunların hepsi 1 yılda çözülür. Çözmezsek siyaseti bırakırız.