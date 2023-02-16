Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Ateş' paylaşımı: 'Hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız'
Son dakika haberi... CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız" dedi.
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, dün akşam eşi Selvi Kılıçdaroğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş ile birlikte, Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettiklerini açıkladı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Bir konuda bilgi vermek isterim. Dün akşam eşim Selvi Hanım, ABB Başkanımız Mansur Yavaş ve eşi Nursen Hanım ile birlikte, rahmetli Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i ziyaret ettik" dedi.
CHP lideri paylaşımının devamında şunları kaydetti:
"Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız."
Deprem felaketi canımızı çok yaktı, maalesef bu süreci de biraz yavaşlattı. Ancak sonuç değişmeyecek. Sinan Ateş'in ailesine, yavrularına verdiğimiz söz tutulacak. O’nu ailesinden koparan, hepimizin bildiği odakları adalet önüne çıkaracağız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 16, 2023
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