Son Dakika: Kilis'te ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü

Kilis'te ağır hasarlı 5 katlı bir bina çöktü. AFAD ekipleri enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

AA/DHA
Yayınlanma: 14.04.2023 - 15:58
Son Dakika: Kilis'te ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 5 katlı bina çöktü.

Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.


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