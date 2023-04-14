Son Dakika: Kilis'te ağır hasarlı 5 katlı bina çöktü
Kilis'te ağır hasarlı 5 katlı bir bina çöktü. AFAD ekipleri enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan Kilis'te 5 katlı bina çöktü.
Enkaz bölgesine yönlendiren arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
Binanın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan incelemede ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği öğrenildi.
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