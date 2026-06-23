Son dakika... Kırıkkale’de mühimmat depolama ve imha tesisinde patlama!

Kırıkkale’de askeri mühimmatların depolandığı ve imha edildiği Makine Kimya Endüstrisi (MKE) tesisinde bir patlama meydana geldi. Olayın ardından bölgede güvenlik ve sağlık önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Kırıkkale Valiliği yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 sıralarında Yahşihan ilçesi Bedesten mevkiindeki imha sahasında, gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri esnasında mühimmatın kazan patlaması sonucu özel şirket çalışanı 2 personel vefat etmiştir."
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