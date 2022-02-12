Son Dakika: KKTC'de Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha

12 Şubat 2022 Cumartesi, 20:26

KKTC'de kumarhaneci Halil Falyalı’nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7’ye yükseldi.

Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Mayıs ayında YouTube üzerinden yayınladığı yedinci videosunda, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım ile birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Kıbrıslı iş insanı Halil Falyalı'yı hedef almış, "Tüm para transferi Kıbrıs'tan dönüyor" demişti. Türk siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan Falyalı Ada'daki birçok kumarhanenin sahibi.

"Darp, adam kaçırma ve zorla alıkoyma" iddialarıyla aranan Halil Falyalı, 15 Ekim 2021'de Kuzey Kıbrıs'ta Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek teslim olmuştu.

Sedat Peker'in basın sözcüsü olarak bilinen Emre Olur ise 19 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Falyalı tarafından siyasilere şantaj yapmak için çekildiği ileri sürülen "kasetlerin" ellerine geçtiğini söylemişti. Olur, "Üç sene önce Eray Kenanoğlu yasadışı bahis işi yüzünden vurulmuştu. Halil Falyalı’nın baskısıyla Sn. Reis Sedat Peker’i bu dosyaya katanlar Halil Falyalı’nın şantaj kasetlerinin Sn. Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük, hikâye devam ediyor" diye yazmıştı. Falyalı'nın polise teslim olmasının hemen ardından dönemin Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner hakkında sosyal medyaya özel bir video sızdırılmıştı.

Halil Falyalı, davayı yürüten savcının davayı geri çektiğini açıklamasıyla geçen yılın aralık ayında serbest kalmıştı.