Maden ocağı şantiyesinde iş cinayeti: TIR'ın çarptığı kadın öldü

Olay, sabah saatlerinde Söke’de Yenikent Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir maden ocağı şantiyesinde meydana geldi.
Şantiyede görevli Bahar Durmaz'a A.K. yönetimindeki 09 AGA 933 plakalı TIR çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bahar Durmaz’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
TIR şoförü A.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.