Son Dakika: Kocaeli'de bir evde patlama; 2'si ağır 5 yaralı
Son dakika gelişmesi... Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı. Patlamanın doğalgaz sızıntısı nedeniyle yaşandığı belirtildi.
Kocaeli'de üç katlı apartmanda meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.
Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi 100. Sokak'taki üç katlı apartmanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve İzmit Gaz Dağıtım AŞ (İZGAZ) ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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