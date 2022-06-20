Son Dakika: Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

DHA
20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:54
Son Dakika: Kocaeli’de ilaç fabrikasında yangın
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir ilaç fabrikasında yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Çalışanlar fabrikayı boşaltırken, haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikadan dumanlar gökyüzüne yükselirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.


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