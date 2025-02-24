Son Dakika... Kocaeli'nde restoranda rehine krizi: 1 kişi silahla vuruldu, şüpheli etkisiz hale getirildi

Son dakika gelişmesi... Kocaeli’nin Gebze ilçesinde elinde silahla lokantaya giren ve bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin alan şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Son Dakika... Kocaeli'nde restoranda rehine krizi: 1 kişi silahla vuruldu, şüpheli etkisiz hale getirildi
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İHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:18

Olay, saat 12.15 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. Elinde silahla lokantaya giren ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı, ardından içeride bulunanları rehin aldı.

 İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. 

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi de reddetti. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #kocaeli #Son dakika #Gebze #rehine krizi

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