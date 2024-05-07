Son Dakika... Kocagöz'ün tutukluluğuna itiraz ikinci kez reddedildi!

Son dakika haberi... Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının tutuklu yargılamaya yönelik yaptıkları ikinci itiraz da reddedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 17:28
Son Dakika... Kocagöz'ün tutukluluğuna itiraz ikinci kez reddedildi!
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Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan günü meydana gelen, 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de olduğu 5 kişi tutuklandı. 

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasının ardından tutuklanan ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün tutukluluğuna 2’nci kez itiraz edildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün avukatlarının tutuklu yargılamaya yönelik yaptıkları ikinci itiraz da reddedildi.


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