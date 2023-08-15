Son Dakika: Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin karar verildi
Son dakika haberi... Ankara Kocatepe Camisi'nde moda çekimi yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşanlar hakkında başlattığı soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yazılı, görsel ve sosyal medyadaki yayınlar sebebiyle yapılan açık kaynak araştırmalarında, B.K. isimli yönetmenin bir kadınla Ankara Kocatepe Camisi'nde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı fotoğraflar sebebiyle 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda kolluk birimlerince yapılan araştırmada, fotoğrafları çekilen E.C. ile söz konusu yayını yapan B.K'nin gözaltına alındığı ifade edildi.
Şüphelilerin ikametlerinde arama yapıldığı, suç delillerine el konulduğu ve ele geçen dijital materyallerin de incelemeye alındığı belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDILAR
Adliyeye sevk edilen E. C. ve B. K. adli kontrolle serbest bırakıldı.
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