Son Dakika: Konsoloslukların kapatılmasıyla ilgili Süleyman Soylu'dan açıklama

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 10:08

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 10:08

Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın “güvenlik endişesi” gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye’de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak yurttaşlarına uyarıda bulunmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmaması eleştirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin "Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Avrupa ve Amerika'nın yaptığı hamleler ben silahını vereyim sen öl stratejisidir. Türkiye'de terör bitmemiştir ama artık birinci gündem maddesi değildir. Terör örgütlerini besleyenlerin kim olduğunu biliyoruz. PKK-PYD besleyen Amerika Birleşik Devletidir. Yıllardan beri parayla, lojistikle ve insan kaynağı ile besleyen Amerika ve Batı bir terör devleti kurdurma hayalinden vazgeçmiş değildir.

Amerika ve Batı bizim bu coğrafyada bağımsız ve özgür olmamızı istememektedir. 3-4 gündür DEAŞ üzerinden 60 milyon turist hedefini koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğini oluşturmuşlardır.

15 kişi gözaltına alındı, 5 kişi tutuklandı. O istihbarat elemanının kim olduğunu herkes biliyor. Türkiye'ye operasyon yapmaya çalışan büyükelçiler, malum büyükelçinin girişimiyle Türkiye'ye operasyon çekmektedirler.

O aklı evveller. O Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmek isteyenler... Madem o kadar biliyordunuz PKK/PYD'nin İstiklal Caddesi saldırısını Türkiye'ye haber vermediniz."