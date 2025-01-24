Son Dakika... Konya'da 3 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması başlatıldı!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 20:45

Güncelleme: 24.01.2025 - 20:55

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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