Son Dakika... Konya'da 3 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması başlatıldı!

Son Dakika haberi... Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Son Dakika... Konya'da 3 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması başlatıldı!
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AA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 20:45

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

 

 

 


Etiketler: #çöktü #Selçuk #afad

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