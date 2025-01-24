Son Dakika... Konya'da 3 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışması başlatıldı!
Son Dakika haberi... Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde 3 katlı bina çöktü. Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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