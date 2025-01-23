Yayınlanma: 23.01.2025 - 15:12

Güncelleme: 23.01.2025 - 15:12

Sıklıkla kullanılan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT uygulamasının hata vermesi üzerine kullanıcılar araştırmaya başladı. ChatGPT kullanıcıları neden açılmadığını merak ediyor. Peki, ChatGPT çöktü mü? ChatGPT neden açılmıyor? Ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar...

CHATGPT ÇÖKTÜ MÜ?

ChatGPT’nin uygulaması ve web sitesinde yaşanan problem nedeniyle kullanıcılar ChatGPT'nin neden açılmadığı araştırmaya başladı. Bir yapay zeka (AI) sohbet robotu olan ChatGPT'nin neden açılmadığı henüz bilinmiyor.

CHATGPT NEDİR?

ChatGPT, OpenAI tarafından geliştirilen ve diyalog konusunda uzmanlaşmış bir yapay zeka sohbet botu. Bu chatbot, denetimli ve takviyeli öğrenme teknikleriyle ince ayar yapılmış büyük bir dil modeline dayanır. ChatGPT'nin ilk versiyonu, GPT-3 temelli idi ve daha sonra gelişmiş sürümleri olan GPT-3.5 ve 14 Mart 2023'te GPT-4 ile güncellendi ve ChatGPT Plus kullanıcıları için kullanılabilir duruma geldi.

CHATGPT NE ZAMAN AÇILACAK?

OpenAI'dan resmi bir açıklama olmamasına rağmen, geçmişteki kesintilerin genellikle birkaç saat içinde çözüldüğü göz önüne alındığında, ChatGPT'nin kısa sürede tekrar erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.