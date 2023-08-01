Son dakika... Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Konya'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2023 - 18:15
Son dakika... Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.24 km olarak ölçüldü.

AYRINTILAR GELİYOR...


konya deprem afad

En Çok Okunan Haberler