Son dakika... Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yayınlanma: 01.08.2023 - 18:15

Güncelleme: 01.08.2023 - 18:22

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.24 km olarak ölçüldü.

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