Son dakika... Konya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Konya'da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Konya'nın Selçuklu ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
5.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 7.24 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2023
*
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2023-08-01
Saat:18:06:51 TSİ
Enlem:38.068 N
Boylam:32.604 E
Derinlik:7.24 km
Detay:https://t.co/gKQXAmAsk2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- AKP'de kapalı kapılar ardında yaşananlar...
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- Hande Fırat'a kötü haber
- Davutoğlu'nun itirafına CHP'den ilk yanıt
- 11 ili saydı, CHP'li belediyeleri hedef aldı
- CHP seçmeninin en çok güvendiği 9 isim
- Durmak yok festival yasaklarına devam!