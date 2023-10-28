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Son dakika... Konya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2023 - 18:56
Son dakika... Konya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 18.49'da Konya'nın Kulu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7.02 olarak kaydedildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:


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