Son dakika... Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs kaza yaptı!

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs İstanbul TEM Otoyolu'nda kaza yaptı.

Kaza, saat 15.09 sıralarında Pendik TEM Otoyolu Kurna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü, Samandıra mevkii Kuzey Marmara Otoyolu Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ SIKIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüste sıkışan otobüs şoförünü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kamyon şoförü, otobüs şoförü ve 5 futbolcu kazada yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı.

Futbolcular, olay yerine getirilen başka bir otobüsle kalacakları otele götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken otobüsün vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KONYASPOR'DAN AÇIKLAMA

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beşiktaş deplasmanı için İstanbul’a hareket eden U19 takımımızı taşıyan otobüsümüz bir trafik kazası geçirmiştir. Kaza sonrası araçta bulunan antrenörlerimiz, futbolcularımız ve destek ekibimizin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilmiştir.

Kazada bazı futbolcularımız tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmış olup, hayati tehlikelerinin olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Otobüs şoförümüz Fevzi Öztürk ise kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Konyaspor Futbol Akademimize, sporcularımıza, antrenörlerimize ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Konyaspor kafilesi yarın Beşiktaş ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelmişti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan kazaya dair İstanbul Valiliği'nden de açıklama geldi.

Açıklamada, "30.01.2026 Cuma günü saat 14.55 sıralarında Konyaspor U19 Takım Otobüsü seyir halindeyken, İstanbul İli Pendik Kurna Anadolu Otoyolu Kuzey Marmara Sapağı bölgesinde kamyona arkadan çarpmıştır. Kaza sonucu 1’i otobüs şoförü, 1’i kamyon şoförü ve 5 futbolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralanmıştır. Olayın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edilmiş ve yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.