Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti
Son dakika haberi... Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg’le eşleşti.
Balıkesir’de geçen yıl çıktığı evine bir daha dönmeyen Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında bulunan kemikler için yapılan DNA testi sonuçlandı.
Kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti.
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