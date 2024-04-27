Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti

Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:13

Güncelleme: 27.04.2024 - 17:23

Balıkesir’de geçen yıl çıktığı evine bir daha dönmeyen Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında bulunan kemikler için yapılan DNA testi sonuçlandı.

Kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti.

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