Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti

Son dakika haberi... Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg’le eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 17:13
Son Dakika... Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı: Kemikler, Berzeg'in kızıyla eşleşti
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Balıkesir’de geçen yıl çıktığı evine bir daha dönmeyen Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında bulunan kemikler için yapılan DNA testi sonuçlandı.

Kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg'in kızıyla eşleşti.

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