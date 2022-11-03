Son Dakika: KPSS önlisans sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans düzeyi sonuçları açıklandı.
ÖSYM 9 Ekim’de uygulanan 2022-KPSS Önlisans Sınavı’na ait değerlendirme işlemleri tamamlandığını duyurdu.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
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