Son dakika... KPSS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 09:24
Son dakika... KPSS sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."


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