Son dakika... KPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Aygün, şu ifadeleri kullandı:
"Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum."
Değerli KPSS adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 16, 2021
Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.
Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/CPr8RBogKf sayfamızdan öğrenebilirler.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS
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