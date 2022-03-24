Son dakika... Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece Adliyesi önündeki silahlı kavgada 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

AA
24 Mart 2022 Perşembe, 17:06
Son dakika... Küçükçekmece Adliyesi önünde silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
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Küçükçekmece Adliyesi'nin otopark çıkışında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliye otoparkında iki grup ardasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, 3 kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis olaya karıştığı belirlenen 12 kişiyi gözaltına aldı.



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