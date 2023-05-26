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TEM otoyolunda 5 araçlık zincirleme kaza

TEM otoyolu Beykoz Kavacık mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 12:56
TEM otoyolunda 5 araçlık zincirleme kaza
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TEM Otoyolu Beykoz Kavacık mevkii Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında beş aracın karıştığı zincirleme bir kaza meydana geldi. Kazaya karışan bir kamyonet yan yattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri zincirleme kazada yaralanan 1 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yeri güvenlik amacıyla dubalarla çevrildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

TEM Otoyolu Beykoz istikametinde kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla çekilmesinin ardından, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı temizlik ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı.

Polis ekipleri yolun temizlenmesinin ardından, Kavacık istikametine doğru yolun iki şeridini kontrollü olarak trafiğe açtı.


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