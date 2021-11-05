Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim dönemi burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2021 Cuma, 10:26
Son dakika... KYK burs ve kredi başvuruları başladı
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