Son Dakika... KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı!
Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" dedi.
Bakan Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."
Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) November 13, 2023
??19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.
Sonuçlar için: https://t.co/kFYlop2mYZ pic.twitter.com/ULNNsMaQvE
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