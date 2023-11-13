Son Dakika... KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı!

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:16
Son Dakika... KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı!
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KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" dedi.

Bakan Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."


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