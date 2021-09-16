Son Dakika... KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı.
Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI
Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı.
Bakan Kasapoğlu KYK yer sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.
Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz."
Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 16, 2021
Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.
Sonuçlar için: https://t.co/yD3AXGGP7j pic.twitter.com/Ox7aN6fCdk
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