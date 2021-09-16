Son Dakika... KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

16 Eylül 2021 Perşembe, 09:14

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı.

Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı.

Bakan Kasapoğlu KYK yer sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.

Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz."