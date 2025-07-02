LeMan dergisine 'karikatür' soruşturması... Gözaltına alınan 4 çalışan tutuklandı: 2 kişi için yakalama kararı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürist Doğan Pehlevan ve müessese müdürü Ali Yavuz, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, karikatürist Doğan Pehlevan hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik”suçlarından, diğer üç çalışan hakkında ise “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklama talep etti.

4 ÇALIŞAN DA TUTUKLANDI

Tutuklama talebiyle 5. Sulh ceza hakimliği karşısına çıkan dört LeMan çalışanları hakkında mahkeme, “dini değerleri alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

2 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya dair yaptığı paylaşımda, ayrıca "Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Peygamber Efendimizin saygısızca karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.



Yurtdışında bulunduğu tespit edilen 2 şüpheli… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 2, 2025

TOPLATMA KARARI VERİLMİŞTİ

Soruşturma kapsamında LeMan dergisinin ilgili sayısı hakkında da toplatma kararı verilmişti.

NE OLMUŞTU?

LeMan dergisinin yayınladığı bir karikatür nedeniyle başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dergi çalışanları hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçlaması yöneltmişti. Tepki çeken karikatür sonrası dergiye yönelik inceleme başlatılmış, ardından 4 çalışan gözaltına alınmıştı.