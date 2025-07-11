Son dakika... LGS sonuçları açıklandı: İşte LGS 2025 sonuç sorgulama ekranı...

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla açıklandı.

2025 LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları sorgulama sayfası yanlış bilinenin aksine önce meb.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Adaylar merkezi sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarası şifreleriyle erişim sağlayabilecek.

T.C. kimlik numarasını bilmeyen adaylar kimlik kartının sol üst bölümünde (fotoğrafın üstü) yer alan 10 haneli numaraları ekrana girecek. Ardından okul numarası, doğum tarihi ve 5 haneli “doğrulama kodu” ile sonuç ekranı açılacak.

719 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Haziran’da iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleşti.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınava başvuru yapan 1 milyon 10 bin 916 adaydan 963 bin 142’si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarını saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. 14-24 Temmuz arasında ise tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos'ta açıklayacağız" demişti.

VELİLER İÇİN TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte velilere destek olmak amacıyla "Veli Kılavuzu” yayımladı.

Kılavuzda velilere yönelik, "Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz" şeklinde öneriler yer alıyor. Çocukların kıyaslanmaması, gelişim süreçlerinin dikkate alınması uyarısı yapılıyor.

Kılavuza, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşılabiliyor.