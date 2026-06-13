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Son dakika... LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Son dakika... LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

13.06.2026 14:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarları MEB'in internet sitesinden yayımlandı.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını internet sitesinden yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sorunsuz şekilde tamamlanan sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu.

Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okuldaki 64 bin 697 salonda, yurt dışında ise 8 ülkede, 11 sınav merkezindeki 40 salonda gerçekleştirildi.

İki oturum halinde uygulanan sınavın birinci oturumunda öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan sözel alanda toplam 50 soru yanıtladı.

İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından Bakanlıkça soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Öğrenciler, sınav kitapçıklarını 15 Haziran Pazartesi günü sınava girdikleri okullardan teslim alabilecek.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da açıklanacak. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacak ve tercih süreci başlatılacak.

İlgili Konular: #milli eğitim bakanlığı #lgs

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