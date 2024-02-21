Son Dakika... Maçoğlu aday olmuştu: TİP'ten 'Kadıköy' kararı

Son dakika haberi... TİP Genel Başkanı Erkan Baş "Kadıköy'de seçimlere Genel Başkan Yardımcımız Doğan Ergün ile giriyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 16:09
Son Dakika... Maçoğlu aday olmuştu: TİP'ten 'Kadıköy' kararı
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