Son Dakika: Mahkemeden Havrita kararı! Erişim engeli getirildi
Sokak köpeklerinin yaşadıkları yerleri harita üzerinden gösteren Havrita uygulaması, sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Söz konusu uygulamaya, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos tarihli kararıyla erişim engeli getirildi.
Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet sitesi ve uygulamaları olan 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.
Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.
Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.
Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.
Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren ve yaşadıkları yerleri fişleyen internet uygulaması Havrita, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 22 Ağustos 2022 tarih ve 2022/10058 sayılı kararı ile erişime engellendi. #HavritaKapatılacak #HavritaKapatılsın pic.twitter.com/Agnqeb4cHP— EngelliWeb (@engelliweb) August 22, 2022
İlgili Haberler
- Muratpaşa Belediyesi'nden Havrita’ya erişim engeli talebi
- Sokaktaki köpekleri hedef gösteren 'Havrita' uygulamasının sözcüsü: 'Uygulamaya kısa bir ara verdik'
- Antalya'da köpek ölümlerine yenileri eklendi: 'Öldüren kişiler Havrita'yı kuranlar mı?'
- 'Havrita’da işaretlenen sokak köpekleri öldürülüyor' tartışması: İstanbul Barosu harekete geçiyor
-
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Beykoz'da AKP zulmü sürüyor, yurttaşlar direniyor
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- AKP'li belediye, polislerle Validebağ'a girdi
- YÖK'ten şeriat üniversitelerine iptal
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!