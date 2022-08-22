Son Dakika: Mahkemeden Havrita kararı! Erişim engeli getirildi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:09

Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet sitesi ve uygulamaları olan 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması 'Havrita'nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği (PAWGUARD) avukatı Muhammed Yusuf Damnalı, 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarından kişilik haklarına saldırı mahiyetinde ifade ve görüntüler kullanıldığı gerekçesiyle siteye ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesini talep etti.

Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi, bunun üzerine 'Havrita' sitesi ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verdi.