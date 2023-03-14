Son Dakika: Malatya ve Hatay'da deprem meydana geldi

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 08:55

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 08:55

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 5.27'de kaydedilen sarsıntı, yerin 11.51 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD, Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 8.16'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığının bildirdi. Sarsıntı yerin 10.63 kilometre derinliğinde oldu.