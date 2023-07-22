Deprem yardımı alamayan depremzedenin isyanı: 'Hor görürcesine bir üslup...'
Deprem yardımı alamayan depremzede yurttaş mağdur: 'Hor görürcesine bir üslup...'
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