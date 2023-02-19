Son Dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Malatya'da 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 15.04'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
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