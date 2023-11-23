Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya peş peşe depremlerle sallandı
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde üç dakika arayla 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. İlkinin yerin 6.99 kilometre, ikincisinin ise 6.36 kilometre derinlikte meydana gelen depremler Elazığ, Şanlıurfa ve diğer çevre illerden de hissedildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:46'da merkez üssü, Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yaklaşık 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM: Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 17.46’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2023
Gelişmeleri takip ediyoruz.
?? https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/dVCSzZZ1iN
İKİNCİ BİR DEPREM DAHA OLDU
İlk sarsıntının ardından Malatya'da ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremden yaklaşık 3 dakika sonra gerçekleşen deprem 6.36 kilmotre derinlikte oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 23, 2023
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2023-11-23
Saat:17:49:57 TSİ
Enlem:38.157 N
Boylam:38.556 E
Derinlik:6.36 km
Detay:https://t.co/snKw94PQpk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmaların başlatıldığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini aktardı.
Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:
"Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
#Malatya İli #Battalgazi ilçesinde 5??,2?? büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2023
Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
Depremden etkilenen…
VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ
Depremin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Yazıcı, "Şu ana kadar 112, Emniyet, Jandarma ve kaymakamlıklar ve diğer kurularımıza bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Binalarla ilgili bize ulaşan bir şey yok. Taramalarımız devam ediyor" dedi.
YURTTAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde Şanlıurfa’da da hissedildi. Bazı yurttaşlar dışarı çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli’nin elindeki suskunluk sopası
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Ümit Özdağ o protokolü paylaştı!
- Ankara'da sürpriz görüşme!
- Bir aileyi katletti!
- Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni karar!
- 'Bölünme yok'
- Vahdettin konusunda tarih neler söylüyor?
- İlk anketler Wilders'i gösterdi