Son dakika... AFAD duyurdu: Malatya peş peşe depremlerle sallandı

Yayınlanma: 23.11.2023 - 17:55

Güncelleme: 23.11.2023 - 18:35

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:46'da merkez üssü, Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yaklaşık 6.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin Elazığ başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

#DEPREM: Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 17.46’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



?? https://t.co/cofXSurHiN https://t.co/dVCSzZZ1iN — AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2023

İKİNCİ BİR DEPREM DAHA OLDU

İlk sarsıntının ardından Malatya'da ikinci bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,7 olarak açıkladı. İlk depremden yaklaşık 3 dakika sonra gerçekleşen deprem 6.36 kilmotre derinlikte oldu.

YERLİKAYA: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çalışmaların başlatıldığını ve gelişmelerin yakından takip edildiğini aktardı.

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

#Malatya İli #Battalgazi ilçesinde 5??,2?? büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2023

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ

Depremin ardından Malatya Valisi Ersin Yazıcı, şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını belirtti. Yazıcı, "Şu ana kadar 112, Emniyet, Jandarma ve kaymakamlıklar ve diğer kurularımıza bildirilen herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz fazla hissedildi. Binalarla ilgili bize ulaşan bir şey yok. Taramalarımız devam ediyor" dedi.

YURTTAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde meydana gelen depremde Şanlıurfa’da da hissedildi. Bazı yurttaşlar dışarı çıktı.