Son dakika... Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:48

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:21

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.36'da, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından AFAD'dan da yeni bir açıklama geldi.

Herhangi gibi bir olumsuz durumun yaşanmadığı belirtilen açıklamada "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 10.36’da meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.