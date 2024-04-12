Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 12, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-04-12
Saat:08:44:27 TSİ
Enlem:38.21722 N
Boylam:38.58694 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/IvLeB29mkG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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