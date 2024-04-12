Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:50
Son dakika... Malatya'da deprem! Çevre illerden hissedildi...
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 08.44'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.


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