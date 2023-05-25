Son dakika... Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.02'de merkez üssü, Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 25, 2023
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Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-05-25
Saat:18:02:05 TSİ
Enlem:38.122 N
Boylam:38.589 E
Derinlik:6.96 km
Detay:https://t.co/19FwvyRhDf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
6.96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
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