2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son dakika... Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 18.02'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 18:12
Son dakika... Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Malatya'nın Pütürge ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.02'de merkez üssü, Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

6.96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen depremin çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.


En Çok Okunan Haberler