Son dakika... Manifest'in Küçükçiftlik Park'taki konserine 'teşhircilik' soruşturması!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest grubunun Küçükçiftlik Park konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle soruşturma başlattı.

"ÇOCUKLARI VE GENÇLERİN BU DUYGULARINA ZARAR VERİP..."

Konserdeki dansların, "toplumun edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı" öne sürülerek, gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verildiği kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan yayın ve paylaşımlarda, dün Şişli ilçesi Harbiye Mahallesinde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlali ve incitilmesi, edep ve ahlak temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edildiği" belirtildi.

Bunun üzerine, halka açık konserdeki bu eylemlerle ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 225. maddesinde düzenlenen "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verildiği kaydedildi.

Soruşturmanın, Basın Suçları Soruşturma bürosunca yürütüldüğü öğrenildi.

ERZURUM VALİLİĞİ KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Gericiler tarafından kıyafetleri gerekçe gösterilerek sıklıkla hedef alınan Manifest grubunun, Erzurum'daki konseri de "kıyafet" bahanesiyle iptal edilmişti.