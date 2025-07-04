Son dakika... Mansur Yavaş açıkladı: Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyata alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalarda tutuklanan Beylikdüzü Belediyesi Başkanı Mehmet Murat Çalık, biyopside kitle tespit edilmesinin ardından ameliyata alındı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ameliyata alınmasına ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ameliyata alındı. Geçmişte iki kez ağır hastalıkla (akut lösemi ve lenfoma) mücadele eden bir kişinin, cezaevi sonrası yeniden bu hastalıklarla karşı karşıya kalmasını görmezden gelmek kabul edilemez. Bir kez daha altını çiziyorum; Tutuksuz yargılama esastır, tutukluluk istisna olmalıdır. Bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir."

LENFOMA BELİRTİLERİ GÖRÜLMÜŞTÜ

Daha önce iki kez kanser atlatan, cezaevinde 18 kilo veren Çalık'ın boynunda kitle tespit edildi.

Çalık’ın patoloji sonucunda lenfoma belirtileri görüldü.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Mehmet Murat Çalık'ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız. Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu" demişti.