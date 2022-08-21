Son Dakika: Mardin'deki kazada gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklandı

Son dakika gelişmesi... Mardin Derik'te meydana gelen kazada gözaltına alınan 2 TIR sürücüsü tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
21 Ağustos 2022 Pazar, 19:36
Son Dakika: Mardin'deki kazada gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklandı
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