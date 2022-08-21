Türkiye’yi yasa boğan Mardin’deki kazada ölen 20 kişi toprağa verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Derik ilçesinde meydana gelen kaza yerinde incelemelerden bulunduktan sonra olaya ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakanı Soylu, ülkenin Ardahan’dan Edirne’ye kadar hem yası, hem de acısının bugün Derik’te olduğunu ifade etti.

Gaziantep’te elim, acı bir trafik kazası olduğunu anımsatan Bakan Soylu, “Gün boyu onun acısıyla ıstırap içinde olurken akşamüstü Derik’te böyle bir aldık. İki tırın sebebiyet verdiği kazada şu ana kadar 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. 26 yaralımız var. Yaralılarımıza Cenabı Allah’tan şifa diliyorum. Olay bütün yönleriyle birlikte savcılığımızca soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her ne ise bütün süreç tetkik edilecektir. Kolluk güçlerimizde bu konuda çaba içerisindedirler” dedi.