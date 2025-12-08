Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar!

Son dakika... Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar!

8.12.2025 12:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar!

Son dakika haberi... Marmaray Bakırköy istasyonunda bir kişi intihar teşebbüsünde bulundu. Marmaray'dan açıklama geldi.

İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından Marmaray'da, bir intihar vakası daha yaşandı.

Marmaray Bakırköy istasyonu, Pendik yönünde bir yurttaş raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Acı olayın ardından seferlerin gecikmeli gerçekleştirildiği duyuruldu.

Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

İlgili Konular: #İstanbul #intihar #marmaray