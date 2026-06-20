Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha

İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da bir intihar vakası daha yaşandı.

Marmaray Suadiye durağında bir yurttaş intihar girişiminde bulundu.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA: 'YAŞANAN ÜZÜCÜ OLAY...'

Olayın ardından Marmaray'dan açıklama geldi.

X'ten yapılan duyuruda, "Sayın yolcularımız, Suadiye istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" denildi.

Sayın Yolcularımız,



Suadiye istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.



Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle… — Marmaray (@Marmaraytcdd) June 20, 2026

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Son olarak, bir süre için "tek hat" arasında yapılan seferlerin çift hat üzerinden yapılmaya devam edildiği bildirildi.