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Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha

Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha

20.06.2026 11:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son dakika... Marmaray'da bir intihar vakası daha

Son dakika haberi... Marmaray Suadiye durağında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Marmaray'dan yapılan açıklamada, bir süre için "tek hat" arasında yapılan seferlerin normale döndüğü bildirildi.
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İstanbul'un en çok kullanılan toplu ulaşım araçlarından Marmaray'da bir intihar vakası daha yaşandı.

Marmaray Suadiye durağında bir yurttaş intihar girişiminde bulundu.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA: 'YAŞANAN ÜZÜCÜ OLAY...'

Olayın ardından Marmaray'dan açıklama geldi.

X'ten yapılan duyuruda, "Sayın yolcularımız, Suadiye istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur" denildi.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Son olarak, bir süre için "tek hat" arasında yapılan seferlerin çift hat üzerinden yapılmaya devam edildiği bildirildi.

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